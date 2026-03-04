伝説的なヤクザ映画として語り継がれている1983年「竜二」が、俳優の柳楽優弥（35）主演で43年ぶりにリメークされる。タイトルは「RYUJI竜二」で、10月30日公開。柳楽は「原作への最大限の敬意を胸に、今の時代だからこそ生まれる“RYUJI”を届けたい。“竜二”と真剣勝負で向き合いました」と覚悟を持って撮影に臨んだ。「竜二」は、俳優の故金子正次さんが自らの脚本・主演で製作。当時の主流だった東映の実録路線とは一線