3日のニューヨーク株式市場は、イランへの軍事作戦が長期化するとの懸念から株価が一時、1200ドルあまり急落しました。ニューヨーク市場は3日、トランプ大統領がイランへの軍事作戦について長期化する可能性を示唆したことなどから、リスク回避の動きで売り注文が広がりました。株価は一時、前の日に比べて1200ドルあまり急落しました。また、原油市場は急騰が続き、アメリカのWTI原油先物価格は、一時、前の日より9％ほど高い1バ