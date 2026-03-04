歌手の工藤静香（55）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りちらし寿司など“ひな祭りディナー”を公開した。「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！そしておっきな蛤！」とつづり、手作りちらし寿司やはなぐりの吸い物などの写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「いつも料理が独特」「綺麗過ぎて食べるの勿体ないくらいで