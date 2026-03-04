４３年ぶりに伝説がよみがえる。１９８３年に公開されて大きな反響を生んだ映画「竜二」が、俳優・柳楽優弥（３５）の主演で映画「ＲＹＵＪＩ竜二」（１０月３０日公開）としてリメークされたことが３日、分かった。竜二役を演じる柳楽は「正直、ドキドキしています。『竜二』と真剣勝負で向き合いました」と語った。原典は俳優の金子正次さんが脚本と主演を務め、自主制作で完成した作品。８３年１０月２９日に公開された