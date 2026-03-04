スピードスケートの郄木美帆選手が、今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を、自身の「スケート人生の一区切り」にすると明らかにした。郄木選手は4日、自身のインスタグラムで今回の大会をキャリアの節目とする意向を報告した。今後については「帰国後に改めて公式の場で話したい」としている。また、公表したタイミングについて「私のスケート人生の一区切りとなる瞬間を ここまで応援してくださっ