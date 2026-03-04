思えば、アンテナを目にする機会がずいぶん減っている。クルマのボンネットやルーフに生えていたアンテナはいつしか無くなっているし、ラジオはスマホで聴くのが普通になった。昭和男子の大好物、ラジコンだってもはや2.4GHz通信となってからは伸縮自在のロッドアンテナを使わない。だから銀色のアンテナという物体を意識する機会はなくなってしまった。 対抗するかのように、ワイヤレスデバイスは増殖の一途だ。スマホはも