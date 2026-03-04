川粼宗則（’06年、’09年大会連覇）「神の手スライディング」を生んだ恩師「20年前、第１回大会の代表メンバーに選ばれたとき、『うわ、最悪だ……』と思いました。ホントに。当時、僕はソフトバンクでプレーしていて、前年がレギュラーに定着して３年目。『３年やって一人前』と言われていたので、ここからが本当の勝負だと意気込んでいました。ＷＢＣが開催されるのは公式戦開幕直前の３月。シーズンに変な影響が出たらど