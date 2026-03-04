初めて沼にハマっていく感覚「侍ジャパンのスターティングオーダー？打順ですか、うーん……そこはすっごい悩みどころなんですよね。何ができるのかなって、勝手にファン目線で悩んでいます。いつもその時間がとっても楽しいので」３月６日に開幕するWBC（2026ワールド・ベースボール・クラシック）の見どころを聞いたところ、そう言って顎に手を当て、視線を一点に集中させたのは、タレントの菊池柚花（26）だ。彼女は現在、『