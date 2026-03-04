柏レイソルU-18の川本大善、サンフレッチェ広島ユースの宗田椛生と有望株が加入関東大学リーグ1部に所属する明治大の2026年度新入部予定選手13人が関東大学連盟から発表された。Jリーグの下部組織や高体連の強豪から多くの有望株が加入し、「錚々たる顔ぶれが明治に集う」との声が挙がっている。昨年のU-17ワールドカップのU-17日本代表メンバーの柏レイソルU-18のMF川本大善、プレミアリーグWESTで18得点を挙げたサンフレッチ