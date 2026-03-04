リーズが守田英正に関心かポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正は、今季限りでの退団が現実味を帯びている。2026年夏に契約満了を迎えるなか、クラブ側はすでに守田不在の来季に向けた準備を進めており、英メディア「スポーツ・ウィットネス」が過去に噂があったリーズ移籍再熱の可能性を報じているポルトガルメディア「A BOLA」が守田の退団に備え後継者を探し始めていると報じた。この報道を受けて「ス