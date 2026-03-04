俳優の柳楽優弥（３５）が１０月３０日公開の映画「ＲＹＵＪＩ竜二」（水田伸生監督）に主演することが３日、分かった。１９８３年公開の伝説的ヤクザ映画「竜二」（川島透監督）を４３年ぶりにリメイク。主人公の花城竜二役を演じる。原作の主演、脚本を手掛けた金子正次さん（８３年死去、享年３３）は、がんを患いながら私財をつぎ込み、自身初の主演映画を製作。当初は大規模公開ではなかったが、好評を受けて全国公開に