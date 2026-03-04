8人組グループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝が、4日放送のTBS系バラエティー『地球まるごと大実験ネイチャーティーチャー』〜子どもの夢を叶える夢実験SP〜（後10：00）に出演する。日曜のひる帯に不定期放送されている（※一部地域除く）が、昨年12月に続き、プライム帯スペシャル第2弾の放送が決定した。【番組カット】わくわく！子どもたちと一緒にお菓子作りに挑戦する篠塚大輝ら同番組は自然を愛するスペシャリストであ