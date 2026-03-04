俳優の本木雅弘が主演を務め、黒沢清監督が初めて時代劇に挑戦した映画『黒牢城（こくろうじょう）』（2026年公開）に、近藤芳正、矢柴俊博、木原勝利、河内大和、吉岡睦雄、上川周作、前田旺志郎、坂東新悟らが出演していることが発表された。【画像】映画『黒牢城』本木雅弘＆宮舘涼太＆菅田将暉ら豪華キャストが集結本作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をダブル受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ史