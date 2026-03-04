俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』が、10月30日に全国公開されることが決定した（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）。あわせて、超特報映像とティザービジュアルが初解禁された。【動画】映画『RYUJI 竜二』特報映像本作は、1983年に公開され時代を超えて語り継がれてきた名作『竜二』を原作とする作品。当時の社会に漂う閉塞感と主演・金子正次の生き様が重なり、大きな反響を呼んだ。公開初日から劇場は満