「USAトゥデイ紙」のボブ・ナイチンゲール記者は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）におけるタリク・スクバルの球数が「55球限定」になると報じた。これはWBCが定める1次ラウンドの球数制限65球を下回る設定だ。ア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞しているスクバルは、7日の英国戦でチームUSA唯一の先発登板を果たす予定となっている。2月23日、スクバルは次のように語っている。「チームUSAで投げることと