柳楽優弥（35）が、1983年（昭58）の映画「竜二」（川島透監督）をリメークした映画「RYUJI竜二」に主演することが3日、分かった。原作は、主演の金子正次さんが自ら脚本を書き、映画化を実現させ同年10月29日に公開。大反響を呼ぶも、8日後の同11月6日に、金子さんが胃がん性腹膜炎で33歳の若さで死去。その後、国内の複数の映画賞を受賞した伝説の作品だ。柳楽は「正直、ドキドキしています。『竜二』と真剣勝負で向き合いまし