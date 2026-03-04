サッカー元韓国代表で現在は解説者のイ・グノ氏とイ・チョンス氏が、格差が広がってしまった日本と韓国のサッカーについて言及。今年1月に行われたU-23アジアカップでの対戦の結果を受け、その要因を自身のYouTubeチャンネルで語った。韓国版の『GOAL』が報じている。1月20日に行われたU-23アジアカップ準決勝にて日本と韓国は激突。試合は36分のDF小泉佳絃のゴールで日本が先制し、結果そのゴールを守り切った日本が決勝進出を果