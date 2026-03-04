周南・防府の市境区間が4車線化国道2号の「富海（とのみ）拡幅」区間が、2026年3月5日朝6時に4車線で開通します。【4車線化】国道2号「富海拡幅」の開通区間を見る（地図と写真）富海拡幅は、山口県の周南市戸田から防府市富海までの3.6kmを4車線化する事業です。国道2号は、山陽道の徳山西IC付近から防府バイパスにかけて4車線化事業が進んでおり、すでに東側・徳山西IC付近の「戸田（へた）拡幅」2.4kmは整備が完了していま