【ワシントン共同】米国務省は3日、対イラン攻撃開始後、米国民約9千人が中東地域から退避したと発表した。チャーター機の手配など移動手段の確保を支援するとしている。ルビオ国務長官は他に約1600人が出国の支援を求めていると記者団に説明した。国務省によると、イスラエルから300人以上が既に米国に帰国した。アラブ首長国連邦（UAE）やサウジアラビア、ヨルダンから出国する米国民向けにチャーター機を手配している。ル