▼青森県（青森地方気象台・４日５時）【津軽】雪時々止む【下北】雪か雨【三八上北】雪か雨▼岩手県（盛岡地方気象台・４日５時）【内陸】雪か雨後くもり【沿岸北部】雪か雨【沿岸南部】雨か雪後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・４日５時）【東部】雪か雨後晴れ【西部】雪か雨後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・４日５時）【沿岸】雪時々止む【内陸】雪時々止む▼山形県（山形地方気象台・４日５時）【村山】雪か雨【置賜】雪か