▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・４日５時）【宗谷地方】風雪強い【上川地方】くもり時々雪【留萌地方】くもり時々雪【網走地方】くもり時々雪【北見地方】雪時々止む【紋別地方】くもり時々雪【釧路地方】雪【根室地方】くもり後雪【十勝地方】雪【胆振地方】雪【日高地方】雪【石狩地方】雪時々止む【空知地方】くもり時々雪か雨【後志地方】雪時々止む【渡島地方】雨か雪【檜山地方】雨か雪