シリーズ最小モデルはEVへジャガー・ランドローバーの新型SUV『ディフェンダー・スポーツ（仮称）』は、来年登場する予定だ。ディフェンダーシリーズ最小かつ初のEVとなり、「クラス最高水準」の性能を持つとされる。【画像】タフな本格オフローダーに「商用車」仕様が登場【ランドローバー・ディフェンダー・ハードトップを詳しく見る】全18枚このモデルは新開発のEV用プラットフォームを採用し、現行の『ディフェンダー90』よ