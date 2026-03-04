2015年に千葉県の成田山新勝寺などに油のような液体をまき逮捕状が出ていたアメリカ在住の日本人医師の男について、身柄が日本側に引き渡され、建造物損壊の疑いで逮捕されました。この事件は2015年千葉県の成田山新勝寺と香取神宮で、国の重要文化財などに油のような液体がまかれていたものです。警察は建造物損壊の疑いでアメリカ在住の医師・金山昌秀容疑者（63）の逮捕状を取っていましたが、身柄が日本側に引き渡され、日本に