「戦狼外交」と呼ばれる中国外交官の強硬姿勢と発言は、今や日常的な光景となっている。世界的な広がりを持つが、日中関係が対立局面にある中、日本はその矢面に立っている。中国の在大阪総領事による「突っ込んできた汚い首は躊躇なく斬ってやる」という発言はその代表的なものだろう。過激な表現に、「またか」と思いつつも、心中穏やかでない気持ちになる人も多いことだろう。「物は言いよう」と言われるが、外交官がこのような