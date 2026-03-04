トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表した。装備充実が図られましたが、改めて注目したいのがハイブリッド車「X」グレードです。【画像】「えっ…！」 これが新「ヤリス」です！画像で見る！（29枚）WLTCモード燃費36.0km／Lという数値を誇るこのベーシックモデルは、どのような特徴を持っているのでしょうか。トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」の一部改良を発表し、同年3月2