むつ南BPと横浜南BPが3月14日に開通。下北半島縦貫道路の整備進む青森県が整備を進める地域高規格道路「下北半島縦貫道路」の一部区間である「むつ南バイパス」と「横浜南バイパス」が、2026年3月14日に開通します。開通によって期待される地域への効果など、整備の概要について解説します。【画像】下北に横浜？ 超便利な「新区間」はここです！ 画像で見る！（10枚）青森県下北地方の交通ネットワークを担う下北半島縦貫道