松本憲明さん推奨…ヒンジ動作の習得に直結する「スクワットジャンプ＆着地」速い球を投げるのに欠かせない、股関節を曲げる「ヒンジ」の姿勢。しかし、いざ投球動作に入ると、うまく作れない小学生は多い。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは、効果的な習得法として「スクワットジャンプ＆着地」ドリルを紹介している。ヒンジとは、お尻を後方に引いて股関節を蝶番のように折り畳む動き