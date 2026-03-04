インファンティノ会長【ベルリン共同】米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会まで100日となった3日、国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長がビデオメッセージを出し「世界を団結させるイベント、機会が必要だ。感情や情熱、サッカーを通じW杯は世界を一つにするだろう」と述べた。米国とイスラエルによるイラン攻撃やメキシコ内の暴動が不安を広げている。同会長は国