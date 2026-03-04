【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比43銭円安ドル高の1ドル＝157円71〜81銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1607〜17ドル、183円10〜20銭。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東の混乱が長期化するとの懸念が強まる中、「有事のドル買い」が優勢だった。