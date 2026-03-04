フジテレビ系バラエティ番組『今夜はナゾトレ』(毎週火曜19:00〜)が、新番組に刷新。4月2日から放送枠も移動し、『ナゾトレMAXXX』(同21:00〜)となる。現在放送中の『この世界は1ダフル』は3月26日でレギュラー放送を終了し、4月以降は特番として放送される。(左上から時計回りに)くりぃむしちゅー、タカアンドトシ、阿部亮平、柳原可奈子新番組は、30〜40代女性がいま気になるさまざまな“〇〇界隈”の“シン常識”をMAXXX(＝最大