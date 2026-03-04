ボールを転がす習慣をつけるとゴルフは変わる！？ アマチュアのみなさんは、パターが入らないって騒いだり嘆いたりするけれども、ふだん練習していなければ入るわけがないんですよ。だってパターを持つのってラウンドの日だけじゃないですか?パターだけに限らす|