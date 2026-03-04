次なる焦点はスマートフォン事業？ 「これまで以上に魅力的な視聴体験を世界中のお客様に届けることを目指す」（槙公雄・ソニー社長） ソニーグループは、『ブラビア』ブランドで知られるテレビ事業を分離し、中国の電機大手TCLと設立する合弁会社に引き継ぐと発表した。出資比率はTCLが51％、ソニーグループ傘下のソニーが49％。3月末をめどに本契約を締結し、2027年4月に事