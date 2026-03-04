【豪州】 実質ＧＤＰ（2025年 第4四半期）09:30 予想0.6%前回0.4%（前期比) 予想2.2%前回2.1%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30 予想49.2前回49.3（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（2月）10:30 予想49.5前回49.4（サービス業PMI（購買担当者指数）) RatingDogPMI（購買担当者景気指数）（2月）10:45 予想51.4前回51.6