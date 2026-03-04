朝のドル円は157円90銭台＝東京為替 中東情勢を受けた有事のドル買いが継続。ロンドン市場で一時157円90銭台を付けている。158円手前の売りが上値を抑えているものの、地合いはドル高円安。 USJDPY 157.57