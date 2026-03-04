【グッドイヤー（米アリゾナ州）共同】米大リーグは3日、各地でオープン戦が行われ、ドジャースの佐々木はアリゾナ州グッドイヤーでのガーディアンズ戦に先発して計2回0/3を投げ、2安打4失点、3四球だった。一回に満塁本塁打を浴びた後に無死一塁で降板し、二回から再登板した。アストロズの今井はダッシュや強めのキャッチボールで調整した。