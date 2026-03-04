レアル・マドリーのブラジル代表FWロドリゴ・ゴエスが膝の重傷により、今季残り試合と北中米W杯出場が絶望的となった。ロドリゴは2日に行われたラ・リーガ第26節ヘタフェ戦に後半10分から出場。2月初旬から腱炎の影響で戦列を離れていたロドリゴにとって約1か月ぶりの復帰となったが、同試合中に再び負傷してしまった。クラブは検査の結果、「右足の前十字靭帯断裂および外側半月板断裂」と診断されたことを発表。全治等の詳