4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比830円安の5万5320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61774.26円ボリンジャーバンド3σ 59859.24円ボリンジャーバンド2σ 57944.22円ボリンジャーバンド1σ 57484.00円5日移動平均 56650.00円一目均衡表・転換線 56279.05円3日日経平均株価現物終値 56029.20円25日移動平均 55955.0