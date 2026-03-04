4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比59.5ポイント安の3708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4117.77ポイントボリンジャーバンド3σ 3994.50ポイントボリンジャーバンド2σ 3871.22ポイントボリンジャーバンド1σ 3842.30ポイント5日移動平均 3782.25ポイント一目均衡表・転換線 3772.17ポイント3日TOPIX現物終値 3747