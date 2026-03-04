4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比19ポイント安の725ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 793.26ポイントボリンジャーバンド3σ 772.55ポイントボリンジャーバンド2σ 753.00ポイント5日移動平均 751.83ポイントボリンジャーバンド1σ 744.33ポイント3日東証グロース市場250指数現物終値 740