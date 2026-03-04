11年前に千葉県内の神社にある国の重要文化財などに油のような液体をかけた疑いで、アメリカ在住の男の身柄が現地当局から日本側に引き渡され、日本時間4日逮捕された。午後にも日本に到着する。逮捕されたのはアメリカに住む医師の男（63）。2015年、千葉県香取市の香取神宮の国の重要文化財の楼門など十数カ所に、油のような液体をかけた建造物損壊の疑いがもたれていて、逮捕状が出されていた。事件後出国しアメリカで生活男は