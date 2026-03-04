変死事案の捜査で訪れた住宅から現金約1千万円を持ち去ったとして、大阪府警は4日、占有離脱物横領の疑いで、南堺署の警部補後藤伸容疑者（52）を逮捕した。府警によると「魔が差してしまった」と容疑を認めている。