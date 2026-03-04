TBS系バラエティ『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00／※以下、水ダウ）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」が発表する「TVerアワード2025」でバラエティ大賞を受賞した。2日、「名探偵津田」シリーズなど番組で存在感を発揮するダイアン・津田篤宏が、賞状とトロフィーを受け取る様子が動画で公開された（※以下、ネタバレを含みます）。【動画】トロフィー手渡す人物の正体に「お前マジか！」TV