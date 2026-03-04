アメリカ中央軍は3日、2月28日に始まったイランへの軍事作戦について、これまでに1700以上の標的を攻撃したと明らかにしました。アメリカ中央軍は、作戦開始から72時間の概要を公表し、イラン全土で1700以上の標的を攻撃したと明らかにしました。攻撃の標的には、イラン革命防衛隊の統合司令部や航空宇宙部隊の司令部のほか、弾道ミサイル関連施設や防空システム、海軍の艦船や潜水艦、対艦ミサイル基地などが含まれるとしています