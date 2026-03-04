WBC米国代表入りしているカーショー昨季限りで引退しながら、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表入りした通算223勝左腕クレイトン・カーショー投手がドジャースでチームメートだった侍ジャパン・大谷翔平投手について語った。すでにチームに合流し、調整をしているカーショー。昨季限りで引退したが、WBC米国代表の一員として参加することになった。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」によ