世界的なメモリ（DRAM）の不足は、2026年のスマートフォン市場に大きな影響を与えるとみられています。 調査会社のIDCによれば、2026年のスマートフォン市場は世界的なメモリ不足により、販売台数が13%も減少するとのこと。これは、AI（人工知能）企業がデータセンターのサーバー用に広帯域メモリ（HBM）を大量に購入しており、DRAMが不足するのが原因です。 さらに、IDCは「少なくとも2027年半ばまでは、状況が緩和する