4月スタートする堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系／毎週日曜21時）の追加キャストとして、細田佳央太、真飛聖、宮崎優、麻生祐未、菅原大吉の出演が発表された。細田は車いすラグビー日本一の強豪チームの“絶対的エース”を演じる。【写真】緊張感あふれる試合中を捉えた『ＧＩＦＴ』場面写真本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶ