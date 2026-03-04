WEST.の重岡大毅が主演し、原菜乃華が共演する映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』が、今秋に全国公開されることが決定。“生成される”新たな完全犯罪サスペンスが誕生する。【写真】WEST.重岡大毅が妹を守る兄役で主演本作は、人間の選択とテクノロジーが交錯する、新たな完全犯罪サスペンス。原案・脚本・プロデュースには、『ライアーゲーム』シリーズ（2010、2012）や『宇宙を駆けるよだか』（2018）、『マスカレード・