ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、3月25日にリリースする『フジエダ EP』より、リード楽曲「おかえりジョニー」を先行配信した。あわせて、MVも公開された。『フジエダ EP』が収録された「MUSIC inn Fujieda」は、インディペンデントに活動するミュージシャン、アーティストに対して金銭的、技術的な支援を継続して行う目的でアジカンの後藤正文（Vo, G）が中心となり2024年に設立したNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」が、築13