メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県新城市の宇連ダムの貯水率は、2日夜から降り続いた雨にもかかわらず、改善されていません。 東三河地方に水を供給する豊川用水は、2月から節水率を農業・工業用水は40%、水道用水は20%に引き上げています。 そんな中、豊川用水の水源の宇連ダム周辺では2日の夜から雨が降り、新城市の48時間降水量は4日午前3時までに19.5mmでした。 しかし宇連ダムの貯水率は4日午前3時時点で2.1%で