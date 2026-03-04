ジャスティン・ビーバーが32歳の誕生日を迎えた。記念すべき日は、妻のヘイリー・ビーバーとともに東京でお祝いしたようだ。【写真】背景には東京タワーヘイリーのおでこにキスするジャスティン3月1日に32歳の誕生日を迎えたジャスティンは、インスタグラムを更新。ろうそくで飾られたケーキを前にヘイリーとポーズを取る写真を公開し、「一緒に誕生日を祝いたい人はほかにいない」と妻への愛情あふれるメッセージを綴った。